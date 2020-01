Il direttore sportivo del club inglese ha incontrato i rossoneri nella giornata di lunedì per discutere del possibile trasferimento del polacco. L’Aston Villa sarebbe pronto ad acquistare il giocatore a titolo definitivo per 30 milioni

Krzysztof Piatek potrebbe lasciare il Milan. Arrivato nella sessione invernale di calciomercato dello scorso anno acquistato dal Genoa, il polacco potrebbe partire in quella appena cominciata. Lunedì infatti il direttore sportivo dell’Aston Villa è venuto in Italia per trattare con i rossoneri. Il club inglese sarebbe disposto ad acquistare il giocatore a titolo definitivo, versando al Milan i 30 milioni di euro richiesti.

I numeri di Piatek

Il rendimento di Piatek finora è lontano dagli standard con cui si era fatto conoscere in Serie A. Sole quattro reti in diciotto presenze dall’inizio della stagione: troppo poco, viste anche le difficoltà del Milan, che potrebbe decidere di puntare sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic.