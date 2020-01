Antonio Conte ha individuato in Ashley Young l'ultima idea per rinforzare le fasce in casa Inter. Il club nerazzurro ha inserito nella lista della spesa il nome dell'esterno sinistro 34enne del Manchester United, il cui contratto andrà in scadenza a giugno: Young, nemmeno in panchina nella sfida di Carabao Cup persa per 1-3 dai Red Devils contro il City, ha già detto sì al contratto da un anno e mezzo proposto dai nerazzurri e sarebbe il terzo acquisto stagionale dallo United, dopo Lukaku e Sanchez.

Dal Watford allo United, passando per Hamilton

In otto stagioni e mezzo a Manchester, Young ha messo insieme 261 presenze e 19 reti. Molto versatile, utilizzabile sia da esterno alto che da terzino, è presto diventato un simbolo per Old Trafford. Con lo United ha vinto la Premier League nell'annata 2012-13 (l'ultima dell'era Ferguson) e l'Europa League 2016-2017 con Josè Mourinho in panchina. Niente male per chi è partito dal settore giovanile del Watford, dove l'allenatore Cummins gli aveva dato molta fiducia tanto da convincere la società a portare Young, appena 10 anni, ogni giorno da Stevenage a Watford per gli allenamenti. Carriera in discesa, tanto che al debutto con la prima squadra, contro il Milwall, segna anche una rete. L'esplosione definitiva avviene perà nella stagione 2005/2006: dalla fascia viene spostato in attacco e con 14 gol trascina gli Hornets in Premier League. Il debutto nella massima serie inglese arriva a 21 anni ma al Watford Young resterà poco tempo. Sempre di corsa, quasi un segno del destino per chi alle scuole medie frequentava gli stessi corridoi di Lewis Hamilton alla Henry Newman School di Stevenage. A gennaio 2007, il primo trasferimento della carriera: offerta da 10 milioni di sterline dell'Aston Villa, dove lo vuole con forza il manager Martin O'Neill, e ok del Watford. Quelli del Villa Park sono gli anni - quattro e mezzo - del definitivo salto di qualità: 38 gol in 190 presenze con tre qualificazioni consecutive all'Europa League edesordio nella Nazionale maggiore dell'Inghilterra. Passepartout per lo United, che nell'estate 2011 lo porta a Old Trafford per 20 milioni.

L'Italia nel destino: quel rigore a Euro 2012

Apprezzato per professionalità e versatilità, Young con gli anni ha arretrato la propria posizione in campo, affermandosi anche da terzino sia una linea a 4 che nel 3-5-2. Nemmeno gli arrivi negli anni di concorrenti del calibro di Shaw, Rojo, Darmian e Blind ne hanno intaccato la titolarità, spesso riconquistata a stagione in corso e con fascia di capitano al braccio. Fino allo scorso novembre: da allora, dopo 10 partite dal primo minuto tra Premier ed Europa League, Young è uscito lentamente dai radar. Due sole gare da titolare nelle ultime 10 di campionato, fino all'esclusione dai convocati contro il City in Carabao Cup. Ora lo aspetta la Serie A, della quale magari in passato gli avrà parlato José Mourinho. L'Italia, d'altronde, è nel suo destino anche se evoca ricordi amari. Quarti di finale di Euro 2012, di fronte gli Azzurri e l'Inghilterra. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, si va ai calci di rigore. Tra i due tiri sbagliati dagli inglesi che regalano all'Italia di Prandelli il pass per la semifinale, c'è proprio quello calciato sulla traversa da Young. Che ora da red è pronto a tingere il suo presente di nerazzurro. Lo aspetta Antonio Conte, che cercò di portarlo al Chelsea già nel 2017.