1/21

Ashley Young-Inter, c'è il sì del giocatore. Antonio Conte ha individuato il rinforzo per la fascia, voluto (ma non raggiunto) anche ai tempi in cui sedeva sulla panchina del Chelsea. La scuola con Lewis Hamilton a Stevenage e una carriera iniziata in attacco con la maglia del Watford. Fino alla fascia da capitano a Old Trafford. Sarà lui il settimo sigillo sull'asse Inter-United?

TUTTO SU ASLHEY YOUNG