Cristante-Roma fino al 2024, ufficiale il rinnovo del centrocampista

Dopo il prolungamento del contratto di Kolarov annunciato martedì, i giallorossi hanno ufficializzato anche il rinnovo di Bryan Cristante fino al 2024. "Questo il posto in cui voglio crescere, credo nel progetto", le prime parole dell'ex Atalanta

Dopo Kolarov tocca a Bryan Cristante. La Roma blinda un altro dei suoi gioielli, annunciando il rinnovo del contratto del centrocampista fino al 2024. L’annuncio è arrivato a 24 ore dal prolungamento del terzino serbo fino al 2021. "Sono contentissimo di aver rinnovato – ha commentato il centrocampista giallorosso al sito del club -. Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto, secondo me porterà a ottimi risultati". Grande felicità anche da parte della dirigenza della Roma. "Conoscevo le qualità tecniche di Cristante già prima di venire alla Roma. Una volta arrivato qui, ho avuto modo di apprezzarne i valori e la dedizione al lavoro quotidiano", le parole del direttore sportivo Petrachi.