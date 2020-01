Calciomercato Napoli, visite mediche per Diego Demme a Villa Stuart. VIDEO

Nella serata di ieri l'atterraggio all'aeroporto romano di Fiumicino con un volo proveniente da Francoforte, oggi le visite mediche di rito. Queste le prime dodici ore di Diego Demme (CLICCA QUI PER SCOPRIRE CHI E') in Italia. Il centrocampista tedesco di origini italiane, è arrivato presso la clinica di Villa Stuart alle ore 10. Per lui i controlli specifici per l'idoneità sportiva, prima della firma sul contratto che lo legherà al Napoli.

Le cifre dell'accordo

Non solo Lobotka, sul quale si stanno limando gli ultimi dettagli, per il nuovo centrocampo di Gattuso ecco anche Diego Demme. Un'operazione complessiva da 12 milioni di euro per convincere il Lipsia a cedere il giocatore. Per il calciatore tedesco 24 presenze stagionali e un gol tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Lega. Ora per il centrocampista la possibilità di essere allenato da uno dei suoi idoli Rino Gattuso: "Mi piace il suo gioco aggressivo e la sua grinta, la volontà di dare sempre tutto per la squadra fino a trascinarla". Ora toccherà a lui far parte della formazione allenata dall’ex Milan, proprio nella squadra tanto cara al padre.