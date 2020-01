Il direttore sportivo in missione a Londra per provare a chiudere con il Chelsea l'operazione Giroud. Ausilio inoltre continuerà a trattare con il Tottenham per Eriksen dopo l'apertura del danese al trasferimento in nerazzurro

Missione inglese per Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell'Inter è partito nella mattinata di mercoledì in direzione Londra – come testimoniato dalle foto pubblicate da alcuni tifosi sui social – con l'obiettivo di lavorare alle trattative con il Chelsea per Giroud e con il Tottenham per Eriksen. Missione di mercato per i nerazzurri, arrivati ormai alla stretta finale per l'attaccante del Chelsea: dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi con l'entourage del francese, l'obiettivo di Ausilio è quello di limare le ultime distanze con il club inglese dopo l'offerta da 4,5 milioni di euro più 2 di bonus presentata al Chelsea. Accelerata per Giroud arrivata dopo l'ormai imminente cessione di Politano alla Roma (scambio con Spinazzola), con l'obiettivo di Ausilio che adesso è quello di tornare da Londra con "sì" totale del Chelsea.

Si tratta per Eriksen

Giroud ma non solo, perché la presenza di Ausilio in Inghilterra servirà anche per portare avanti la trattativa con il Tottenham per l'arrivo già a gennaio a Milano di Christian Eriksen. Dopo che il centrocampista danese ha dato parere favorevole all'offerta contrattuale presentata al suo agente dall'Inter, i nerazzurri hanno dato il via alla trattativa con il Tottenham: 10 milioni di euro l'offerta presentata agli Spurs, che però chiedono il doppio per privarsi del centrocampista che a giugno 2020 andrà in scadenza di contratto. La presenza di Ausilio a Londra servirà dunque per tenere viva la trattiva sia con il Tottenham che con l'agente del calciatore. Spurs che intanto hanno ufficializzato un nuovo rinforzo a centrocampo: si tratta di Gedson Fernandes, talento classe 1999 arrivato dal Benfica.