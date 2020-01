Potrebbe riaprirsi uno scenario che negli ultimi giorni sembrava essersi chiuso: l'arrivo di Politano alla Roma, infatti, non preclude l'interessamento dei giallorossi per Suso e si sta lavorando insieme al Milan per uno scambio di prestiti con Cengiz Under. L'attaccante turco vorrebbe trovare più spazio nel girone di ritorno (solo 9 le presenze in questa prima parte di stagione) e gli agenti stanno spingendo per la cessione. Situazione complicata anche per il brasiliano, entrato in campo tra i fischi nella gara di Coppa Italia vinta dal Milan contro la Spal e nella quale Suso ha giocato l'ultima mezz'ora. Ecco che in questo scenario la soluzione potrebbe essere quella di uno scambio di prestiti con diritto di riscatto tra due giocatori che interessano da tempo alle rispettive società. Qualora Suso decidesse di rimanere in rossonero vista anche l'importante concorrenza che troverebbe alla Roma, la trattativa per Under potrebbe comunque proseguire con il Milan che, a quel punto, spingerebbe per l'acquisto a titolo definitivo.

Roma alla ricerca di un terzino sinistro: in pole Borna Sosa

La Roma non si limita a trattare Suso, ma guarda anche al futuro e pensa a un terzino sinistro giovane da affiancare a Kolarov: il nome in pole position in questo momento è quello di Borna Sosa, croato classe 1998 dello Stoccarda, finito già in passato nel mirino di Inter e Sampdoria. Il giocatore ha collezionato in questa prima parte di stagione 10 presenze con 1 gol e 2 assist nella seconda divisione tedesca. La Roma sta preparando la prima offerta da formulare allo Stoccarda per provare a portare in giallorosso questo giovane terzino sinistro.