I turchi si sono inseriti per l’esterno svizzero e sono disposti ad offrirgli un ingaggio più alto. Al Milan sarebbero stati garantiti i 6 milioni di euro richiesti tra prestito e obbligo di riscatto, proprio come il PSV Eindhoven

L’esperienza di Ricardo Rodriguez al Milan potrebbe concludersi durante questa sessione invernale di calciomercato. Il PSV Eindhoven infatti ha individuato nell’esterno svizzero un profilo funzionale alla squadra e la trattativa con i rossoneri aveva raggiunto un buon punto. Tuttavia, nelle ultime ore, è stato registrato l’inserimento convinto del Fenerbahce, per una vera e propria corsa a due per Rodriguez. Entrambi i club sono disposti a garantire al Milan i 6 milioni di euro richiesti complessivamente tra il prestito e l’obbligo di riscatto, ma i turchi al momento hanno offerto un ingaggio più alto al giocatore.

La carriera di Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez è nato in Svizzera, a Zurigo, da genitori cileni. È cresciuto nel vivaio di questa squadra, con cui ha esordito tra i professionisti nel 2009. Tre anni dopo si è trasferito al Wolfsburg, dove è rimasto per cinque stagioni fino a quando non è stato acquistato dal Milan nell'estate 2017. Con i rossoneri ha firmato un contratto che scadrà a giugno 2021 e ha totalizzato finora 93 presenze e 4 reti.