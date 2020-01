Lo Special One non molla la presa su Eriksen: "Contro il Watford giocherà e i nerazzurri non ci hanno ancora fatto offerte". Ma in casa Inter c'è ottimismo per il buon esito dell'affare e si lavora per ridurre le distanze con il Tottenham

Contro il Watford, gara in programma sabato e valida per la 23^ giornata di Premier League, Christian Eriksen occuperà regolarmente il suo posto nel centrocampo del Tottenham. Parola di José Mourinho: "Eriksen giocherà contro il Watford. Inter? Se sono ottimisti, vuol dire che sono pronti a farci un’offerta, cosa che non è ancora avvenuta. Chiedete all’agente, ne sa più di me. Quando vedo le persone parlare, specie chi ha ruoli di responsabilità, rimango sorpreso. Eriksen sta facendo del suo meglio ed è normale che fino al 31 gennaio non sia totalmente focalizzato nella squadra. Non capisco questo ottimismo, anche perché da un po' di partite si dice che ogni partita che gioca è l'ultima", le parole in conferenza dell’allenatore portoghese alla vigilia della sfida di campionato. Frasi che però non preoccupano più di tanto l’ambiente nerazzurro, sempre più ottimista di riuscire a portare il giocatore in Italia già a gennaio. Dopo aver incassato il "sì" del giocatore alla proposta contrattuale da 8 milioni di euro più due di bonus a stagione, l’Inter (dirigenti e intermediati incaricati dalla società nerazzurra) è al lavoro per limare le distanze: 12 milioni di euro più bonus l’offerta del club di Suning, 20 milioni la richiesta del Tottenham per privarsi di Eriksen – che andrà in scadenza di contratto a giugno 2020 – già a gennaio.

Inter al lavoro per limare le distanze

Servirà dunque tempo e l’abilità dei dirigenti nerazzurri per riuscire ad arrivare alla fumata bianca, ma la cena andata in scena giovedì sera a Milano tra l’amministratore delegato della parte sportiva dell’Inter Beppe Marotta e l’agente del centrocampista danese Martin Schoots – utile per definire tutti i dettagli contrattuali con il calciatore – certifica come i nerazzurri siano in fortissimo pressing su Eriksen. Titolare sabato contro il Watford in Premier, ma con un futuro che potrebbe essere lontano dall’Inghilterra.