Con il possibile arrivo di Giroud in nerazzurro il giovane attaccante potrebbe decidere di andare via in prestito. La Spal è già pronta ad accoglierlo regalandogli una maglia da titolare. La squadra di Ferrara ha anche l'accordo col Torino per Bonifazi e Iago Falque

Dopo l'imminente arrivo all'Inter di Oliver Giroud, che sta aspettando l'uscita di Politano, sono ore di riflessioni per Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002 insieme al suo agente Augusto Carpeggiani sta valutando cosa fare. Le opzioni sono due: rimanere in nerazzurro giocandosi le proprie carte con Conte che potrebbe comunque valorizzarlo anche in questo girone di ritorno o fare un'esperienza in prestito.

La Spal vuole Esposito in prestito

Se Esposito dovesse scegliere questa seconda ipotesi, la Spal è già pronta a prenderlo in prestito. La squadra di Ferrara ha anche già l'accordo con il Torino per Kevin Bonifazi e Iago Falque. Quest'ultimo però si è preso circa 48 ore di tempo per decidere se accettare o meno l'offerta. la Spal è dunque pronta a offrire a Esposito la vetrina della Serie A con la propria maglia. 4 presenze e già 1 gol in questo campionato per il gioiellino dell'Inter.