La Roma riprende a trattare con l'Inter per Matteo Politano, l'esterno offensivo che Fonseca vorrebbe per rinforzare un reparto in cui le risorse sono poche considerando i vari infortuni: "Lo volevo, ma adesso cercheremo altri profili", aveva detto l'allenatore portoghese in conferenza dopo che lo scambio fra il classe 1993 e Spinazzola era saltato. Tuttavia i giallorossi ci riprovano, cambiando i dettagli dell'affare. Parti al lavoro, infatti, per trovare una nuova intesa. Gli agenti vogliono accontentare il giocatore e stanno provando ad impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Questa la formula su cui la Roma ha intenzione di puntare, abbandonando ovviamente l'ipotesi di uno scambio con Spinazzola. Politano, tornato nei giorni scorsi a Milano per riunirsi all'Inter, era volato nella Capitale per sostenere le consuete visite mediche precedenti alla firma. Sorrisi e prime foto con la sciarpa della Roma, poi lo scambio che salta e la necessità di prendere di nuovo l'aereo per fare il percorso inverso.

Perché lo scambio è saltato

Nel tardo pomeriggio di giovedì Roma e Inter sembravano aver trovato un accordo capace di superare le problematiche emerse nelle ore precedenti riguardo allo scambio Politano-Spinazzola, col club giallorosso che era venuto incontro alle richieste nerazzurre cambiando le modalità del trasferimento (un prestito con obbligo di riscatto solo dopo 15 presenze). Il nuovo intoppo però è poi emerso nella mattinata di venerdì sul minutaggio delle presenze da fare per far scattare l’obbligo di riscatto a Spinazzola: uno scoglio che si è rivelato insormontabile.