Quella di Leonardo Spinazzola non è stata una settimana facile. Il giocatore negli scorsi giorni era arrivato a Milano, pronto a cominciare una nuova avventura con la maglia dell'Inter, nell'ambito di uno scambio che avrebbe dovuto portare Matteo Politano alla Roma. Alla fine l'operazione non si è conclusa, con i due che hanno fatto ritorno nei rispettivi club. Senza Kolarov e Florenzi, squalificati, Paulo Fonseca ha schierato Spinazzola dal primo minuto contro il Genoa e l'esterno non ha deluso, risultando uno dei migliori. "Lasciamo parlare il campo. Grande vittoria. Grande prestazione" ha scritto Spinazzola su Instagram. "Grande Spina" è la risposta di Andrea Petagna (i due sono stati compagni all'Atalanta dal 2016 al 2018, ndr). Anche lo stesso Politano ha commentato il post, usando tre cuori; Spinazzola ha ricambiato alla stessa maniera. Quindi, anche il commento di Davide Lippi, agente di entrambi i calciatori: "Spinazzola uomo vero, giocatore super, atleta fantastico, orgoglioso di rappresentarti. Uniti per sempre"; "Sempre insieme" gli ha fatto eco Politano.