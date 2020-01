L’Inter continua a guardare in Premier League per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dopo Young (già ufficiale) e Moses e in attesa di abbracciare Christian Eriksen – settimana decisiva per il suo approdo in nerazzurro già a gennaio –, in casa Inter pensano anche al futuro. Nel mirino del club nerazzurro c’è infatti anche Tahith Chong, esterno offensivo classe 1999 che può giocare sia a destra che a sinistra, in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United.

Nuovo incontro con l'agente



Occasione di mercato che l’Inter non vuole lasciarsi sfuggire e il nuovo incontro – dopo quello avvenuto nei giorni scorsi – con l’agente del calciatore nel pomeriggio di martedì nella sede del club conferma la volontà nerazzurra: l’Inter infatti è al lavoro con l’agente per provare a raggiungere un’intesa contrattuale (buone le possibilità di riuscita dell’affare), bloccando di fatto il giocatore che a giugno si libererà a zero dallo United.