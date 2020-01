Calciomercato, Inter Eriksen: oggi la svolta? L'agente vede il Tottenham

Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Young dalla United e la chiusura dell’accordo con il Chelsea per Moses, con il giocatore che oggi sosterrà le visite mediche con i nerazzurri, l’Inter continua a guardare in Premier League per altri rinforzi. L’obiettivo è quello più atteso dai tifosi, si tratta di Christian Eriksen: per vedere il calciatore danese in nerazzurro è solo questione di tempo. Dopo aver ottenuto il sì del calciatore, toccherà all’Inter limare le distanze con il Tottenham che continua a chiedere 20 milioni di euro per far partire il calciatore a gennaio, mentre i nerazzurri sono arrivati a mettere sul piatto 13 milioni di euro più due di bonus. Questa però dovrebbe essere la settimana decisiva per far sbarcare il giocatore in Italia – il programma dell’Inter prevede di farlo arrivare per il weekend – e già quella di oggi potrebbe essere una giornata chiave.

L'agente del danese incontra il Tottenham

Se da una parte, infatti, l’Inter è pronta a ritoccare leggermente l’offerta presentata nei giorni scorsi al Tottenham, dall’altra l’agente del centrocampista danese, Martin Schoots, proprio oggi incontrerà il presidente degli Spurs Daniel Levy: il numero uno del club inglese gli chiederà di rinunciare a circa 2 milioni lordi legate a delle pendenze che spettano a Eriksen. Una condizione che, insieme al ritocco dell’offerta dell’Inter, potrebbe portare all’intesa per il trasferimento del danese in nerazzurro già a gennaio.