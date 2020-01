Giovedì è la giornata chiave per il possibile passaggio di Eriksen all’Inter: il suo agente sarà a Londra e Milano invece arriverà l’intermediario dell’operazione. Attesa solo l’ufficialità per Moses, lo United ha chiesto Vecino in prestito

La trattativa tra Inter e Tottenham per Christian Eriksen è ad un punto di svolta. La giornata di giovedì infatti può essere quella decisiva per il trasferimento del danese. L’agente del giocatore, Martin Schoots, sarà a Londra, mentre a Milano è in arrivo l’intermediario dell’operazione. Si aprirà dunque il filo diretto tra i due per cercare di sbloccare l’affare con gli Spurs. Martedì il centrocampista si era esposto in prima persona per essere ceduto subito in questa sessione di mercato, andando a parlare direttamente con il presidente Daniel Levy. Intanto è stato impiegato per mezzora nella sfida di Premier League della squadra di Mourinho contro il Norwich.

Moses, manca solo l’annuncio

È atteso nelle prossime ore l’annuncio di Victor Moses, che è stato rimandato soltanto per alcune questioni di burocratiche che saranno risolte dall’invio di alcuni documenti dal Fenerbahce. La formula dell’operazione è un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Intanto, il Manchester United ha chiesto in prestito all’Inter Matias Vecino, ma le condizioni proposte dai Red Devils non hanno soddisfatto i nerazzurri che dunque hanno declinato l’offerta.