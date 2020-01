Calciomercato Juventus, interessamento del Borussia Dortmund per Emre Can

A inizio anno è stato escluso dalla lista per la Champions League e in campionato ha giocato appena otto partite, di cui solo due da titolare: Emre Can sta trovando poco spazio nella Juventus e non è mai stato inserito con continuità nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Il centrocampista tedesco ha mostrato il suo malcontento, i club europei lo sanno e proprio dalla Germania arriva un interessamento concreto, quello del Borussia Dortmund. Al momento non è arrivata ancora un'offerta ufficiale alla Juventus, non si può dunque parlare di cifre o di una vera e propria trattativa. Ma Emre Can piace al Borussia Dortmund, che avrebbe anche le possibilità per soddisfare economicamente sia la Juventus che il calciatore. Da vedere se quest'interesse si tramuterà in azioni concrete e se quindi il club tedesco si muoverà per presentare un'offerta alla Juventus.

La posizione dei bianconeri

Più volte dalla Juventus hanno manifestato l'intenzione di trattenere Emre Can, nonostante il poco spazio concesso da Sarri al calciatore. Si tratta tuttavia di un giocatore versatile, che eventualmente potrebbe essere schierato anche in difesa. Inoltre a centrocampo la Juventus ha spesso avuto dei problemi, al di là dell'infortunio di Khedira che è ormai fuori da due mesi. Ma se arrivasse un'offerta importante, i bianconeri potrebbero prenderla in considerazione.