Sono al comando dei rispettivi campionati, ma non vogliono lasciare nulla di intentato neanche nel calciomercato. E allora Juventus e Paris Saint-Germain sono al lavoro per uno scambio di terzini: Mattia De Sciglio verso la capitale francese, mentre è vicino a fare il percorso inverso Layvin Kurzawa. Entrambi i calciatori hanno trovato poco spazio in questa prima parte di stagione (9 le presenze del bianconero, 14 quelle del terzino francese) e potrebbero presto cambiare aria alla ricerca di nuovi stimoli e di una nuova opportunità in un altro campionato. Resta da capire se ci sarà un conguaglio economico a favore di una delle due società, anche se al momento l'ipotesi più accreditata è quella di uno scambio alla pari tra i due cartellini. In ogni caso la trattativa tra Juve e Psg è in una fase avanzata e potrebbe arrivare a una conclusione positiva già nei prossimi giorni.