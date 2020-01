La Roma pesca in casa Barcellona per l'esterno offensivo da regalare a Fonseca. E' ad un passo il 21enne blaugrana, che non è stato nemmeno convocato per la partita contro il Valencia. In questa stagione lo spagnolo ha segnato in Champions all'Inter. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto la formula su cui i giallorossi hanno puntato

La Roma ha trovato l'esterno offensivo da regalare a Fonseca dopo l'infortunio che terrà Zaniolo fuori dal campo per tutta la stagione. Si tratta di Carles Perez, classe 1998 del Barcellona. Il suo nome è noto anche perché il ragazzo ha segnato all'Inter nella gara decisiva di San Siro, quando i catalani hanno eliminato i nerazzurri dalla Champions. L'Italia nel destino dunque, perché la Roma ha accelerato per mettere a segno il colpo a sorpresa e la trattativa è in chiusura. Il 21enne spagnolo, che può giocare su entrambe le fasce, piace molto e manca solo un ultimo ok dal Barcellona prima della fumata bianca. Per Peres in stagione poco spazio fino a questo momento, come dimostrano le appena 12 presenze collezionate (meno di 700' totali). Cinque i match giocati da titolare in Liga. Da sottolineare il fatto che il giocatore non è stato nemmeno convocato per la prossima partita del Barcellona, che giocherà sabato contro il Valencia. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto la formula.

Il Robben del Barcellona

Carles Perez è un tifoso del Barcellona. Lo è da quando era un bambino che giocava per le strade di Granollers. Le giovanili, tuttavia, le ha fatte nella cantera dell'Espanyol. L'esordio da sogno, quello con la prima squadra dei blaugrana, avviene il 19 maggio scorso nell'ultima giornata di Liga contro l'Eibar. Pesante anche il soprannome che gli hanno affibbiato. "Il Robben del Barcellona" per via delle sue caratteristiche. Tutto mancino, bravissimo a partire da destra per cercare il tiro con il piede buono. La Roma lo ha notato e adesso lo punta.