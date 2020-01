Calciomercato Inter, Marotta: "Eriksen? Siamo ottimisti, speriamo di chiudere presto"

Tra campo e mercato. A San Siro la sfida con il Cagliari, ma i tifosi dell'Inter sono in attesa dell'arrivo di Christian Eriksen. I nerazzurri hanno raggiunto l'accordo con il Tottenham dopo aver ottenuto, già da tempo, il sì del centrocampista danese. Anche Beppe Marotta ha mostrato grande ottimismo riguardo la trattativa per il calciatore degli Spurs: "Sapete tutti che stiamo negoziando con il Tottenham – ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Inter a DAZN – Il 30 giugno scade il suo contratto, sono ottimista e spero si possa concludere tutto in fretta perché il mercato chiude venerdì e noi speriamo di concludere la trattativa nei prossimi giorni. Arriva un buon giocatore, poi sulle dinamiche conclusive di questo mercato ne parleremo internamente. Le conclusioni sono identiche per tutti, faremo qualcosa frutto delle riflessioni del team e di tutte le componenti della società".

"Arrivati professionisti importanti, dichiarazioni Conte realistiche"

In attesa di Eriksen e dell'attaccante (è sempre viva la trattativa per Giroud), l'Inter ha sistemato le fasce prendendo Young e Moses: "Sicuramente sono arrivati dei professionisti importanti, bisogna dare loro il tempo di ambientarsi e su questo lavorerà Conte. Sul mercato ha fatto dichiarazioni realistiche che per noi fanno parte di una dinamica comunicativa di un allenatore bravo e preparato", ha concluso Marotta.