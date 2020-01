Dani Olmo è ufficialmente un nuovo calciatore del Lipsia. Lo spagnolo è stato acquistato dalla Dinamo Zagabria per 25 milioni di euro più 10 milioni di bonus divisi equamente tra facile e difficile realizzazione. I croati potranno beneficiare inoltre di una percentuale sulla futura rivendita variabile dal 10% al 20% in base all’importo che verrà incassato dai tedeschi. L’esterno ha firmato un contratto della durata di quattro anni e mezzo, quindi scadenza nel 2024, a 2,5 milioni a stagione di ingaggio. Olmo è stato un obiettivo concreto del Milan, più propenso a provarci a giugno, e anche del Wolverhampton che però non ha raggiunto l’accordo con la Dinamo. Non solo: anche il Bayern Monaco ha provato a inserirsi nella corsa al giocatore.

Bayern, tentativo last minute

Poco prima della firma di Olmo col Lipsia, il club bavarese ha tentato un sorpasso dell’ultimo minuto, proponendo alla Dinamo Zagabria un’offerta più alta di circa 10 milioni. Il giocatore però aveva già scelto il Lipsia e non ha voluto venir meno alla parola data in precedenza.