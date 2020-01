Calciomercato Napoli, si insiste per Petagna: la Spal fa muro. Si pensa anche a Mateta

Le vittorie contro Lazio in Coppa Italia e Juve in campionato hanno riportato il sereno in casa Napoli. Gli azzurri ora si preparano agli ultimi giorni di un mercato in cui sono già arrivati Demme, Lobotka e Rrahmani (rimasto in prestito al Verona). In attesa di ufficializzare anche Politano, il Napoli è ora alla ricerca di un altro centravanti e, in questo senso, sta insistendo per Andrea Petagna. Dopo una prima offerta da 20 milioni, ora il direttore sportivo Giuntoli è arrivato a 22 milioni più 2 di bonus per l'attaccante classe 1995. La posizione della Spal, però, è netta: Petagna non si muove prima di giugno. La società biancazzurra non vuole privarsi del suo miglior giocatore in questa fase decisiva dalla stagione e con una corsa salvezza ancora tutta da giocare. Ecco perché, al momento, l'unica soluzione per il Napoli sarebbe quella di fare un'operazione 'alla Rrahmani', acquistando cioè immediatamente Petagna e lasciandolo in prestito a Ferrara fino al termine della stagione.

Si pensa anche a Mateta del Mainz

Un altro nome valutato per l'attacco dagli azzurri è quello di Jean-Philippe Mateta, classe 1997 del Mainz. Quest'anno appena 5 presene con 2 gol a causa di una lesione al menisco che lo ha limitato nella prima parte della stagione. L'anno scorso, invece, è stato tra i migliori attaccanti della Bundesliga con 14 reti in 34 partite, confermandosi dopo i 17 gol segnati nella Ligue 2 francese con la maglia del Le Havre nella stagione precedente. Il Napoli ci pensa e valuta il suo nome insieme a quello di Andrea Petagna per l'attacco.