Obiettivo a sorpresa per il Cagliari. La squadra sarda ha avviato la trattativa con il club olandese per Gaston Pereiro. Gli agenti arriveranno in Italia per cercare di chiudere l'operazione. Intanto il giocatore non si è allenato, aspettando l'ok per partire

Dopo Nahitan Nandez e Oliva, il Cagliari vuole rinforzarsi con un altro uruguaiano. Si tratta di Gaston Pereiro, giocatore offensivo del Psv Eindhoven. Gli agenti del giovane giocatore saranno in Italia oggi per provare a chiudere nelle ultime ore di calciomercato l'operazione. La trattativa procede spedita con la società sarda intenzionata a dare a Maran un ultimo colpo di mercato per proseguire una stagione positiva con obiettivo Europa League. Intanto il giocatore non si è allenato, aspettando il via libera per partire in direzione Cagliari.

Chi è Gaston Pereiro

Giocatore offensivo fisico di piede sinistro che può ricoprire più ruoli su tutto il fronte d’attacco: dal trequartista all'esterno. Classe '95 con un contratto in scadenza in estate. Nazionale uruguaiano, nel suo paese ha esordito con il Nacional Montevideo nel 2014, riuscendo a segnare il suo primo gol al debutto contro il Racing Club. Si inizia a parlare di lui nel Sudamericano Under 20 del 2015 quando segnò 5 gol in 8 partite. Prestazioni che convincono il Psv a puntare su di lui, spendendo 7 milioni di euro. Anche qui segna alla sua partita di debutto contro l'Ajax. Nel suo primo anno in Olanda 29 presenze e 11 gol. In totale con la squadra di Eindhoven ha totalizzato 85 partite e 31 gol. Segni particolari? Da uruguaiano il suo idolo non poteva che essere Recoba. Non solo fonte d'ispirazione calcistica, ma anche un marchio impresso sulla pelle. Pereiro infatti ha deciso di tatuarsi sull'avambraccio destro il volto dell'ex Inter. In passato era stato accostato a diverse big del nostro campionato e non solo, ora la possibilità concreta di arrivare in Serie A.