Gabigol al Flamengo, ufficiale l'addio all'Inter

Continuerà ancora in Brasile la carriera di Gabigol. Il Flamengo, club dove l’attaccante classe 1996 ha giocato in prestito fino al 31 dicembre 2019, ha trovato infatti l’accordo economico definitivo con l’Inter per acquistare il calciatore a titolo definitivo. L’attaccante si lega al Flamengo con un contratto fino al 31 dicembre 2024, con l’annuncio dell’operazione che è arrivato direttamente dal club brasiliano attraverso i proprio canali social. Puntali anche le parole dello stesso Gabigol che su Instagram ha motivato così le ragioni della scelta: "Per il bene dei tifosi”, ha scritto il brasiliano. Termina dunque nel migliore dei modi la lunga trattativa tra il Flamengo e l’Inter: decisivo il viaggio in Italia nei giorni scorsi del vicepresidente del club brasiliano che ha messo sul piatto una proposta, risultata poi decisiva, di 18 milioni di euro più il 20% sull’eventuale futura rivendita.

Un 2019 da sogno

Toccherà adesso a Gabigol provare a replicare un 2019 da sogno: 25 gol in 29 presenze in campionato e 9 reti in 12 partite in Copa Libertadores, compresa la doppietta decisiva nella finale contro il River Plate. Numeri che gli hanno fatto vincere la 34^ edizione del Pallone d’Oro sudamericano, premio assegnato dal quotidiano uruguayano 'El Pais'.