Florenzi al Valencia: "Avrei tante cose da dire ai tifosi". Le news di calciomercato

L'ormai ex capitano della Roma si trasferisce in prestito secco per sei mesi in Liga: obiettivo trovare spazio e provare a conquistare un posto per l'Europeo. Le sue parole a Sky: "Parlerò quando sarà il momento. Dire qualcosa ai tifosi? Tante cose avrei da dire"

Prestito secco di sei mesi. Alessandro Florenzi lascia la Roma e sarà già a Valencia nella giornata di giovedì per le visite mediche. Obiettivo giocare di più, conquistare l’Europeo ormai alle porte, e viverlo da protagonista. "Non sono emotivamente pronto, parlerò quando sarà il momento" ha detto a Sky Sport24, per poi rispondere a chi gli chiedeva un messaggio ai tifosi: "Tante cose ci sono da dire...". Al termine della Liga, secondo la formula, il capitano giallorosso tornerà a Trigoria e lui e il club decideranno se proseguire o separarsi. In questo inizio stagione, Florenzi ha trovato poco spazio nella difesa di Fonseca: 14 presenze in campionato (1003 minuti), 18 totali (2 in Europa League e 2 in Coppa Italia). Al Valencia cercherà quella continuità persa.

L’agente: “Deve giocare e divertirsi, poi vediamo”

A Sky, l’agente di Florenzi Alessandro Lucci ha detto: “È tranquillo e sereno. Ora bisogna pensare al presente. Questa è stata la scelta migliore per tutte le parti, poi vedremo più avanti. Il prestito secco fino a giugno? Così poi ne riparliamo con calma e serenità tutti. Adesso lui deve giocare, si deve divertire e poi vedremo", ha concluso.