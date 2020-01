Alessandro Florenzi lascia la Roma e va in prestito per sei mesi al Valencia: è solo l'ultimo italiano a tentare fortuna nella Liga spagnola. C'è chi, come Christian Vieri, ci ha giocato a inizio carriera e chi, invece, è arrivato in Spagna da campione del mondo, come Fabio Cannavaro e Gianluca Zambrotta. Ecco alcuni dei predecessori di Florenzi