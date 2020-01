Un annuncio particolare, in pieno stile "La Casa di Carta". È iniziata l'avventura di Alessandro Florenzi al Valencia e il club spagnolo ha deciso di ufficializzare l'arrivo in prestito secco dell'ormai ex capitano della Roma attraverso un video che richiama la celebre serie tv. Vestito con la classica tuta rossa utilizzata dai protagonisti della serie, Florenzi indossa anche la maschera dei personaggi de "La Casa di Carta". Alla fine della clip l'esterno si toglie la maschera e sfodera un gran sorriso, prima di salutare i suoi nuovi tifosi: "Sono arrivato, forza Valencia!"