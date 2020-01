Roma, visite mediche per Villar: il centrocampista spagnolo è pronto per Fonseca

A poche ore dall'atterraggio a Fiumicino, avvenuto nella serata di martedì 28 gennaio, per Gonzalo Villar è tempo di sottoporsi alle visite mediche che anticipano la firma del contratto. Il nuovo acquisto della Roma, in arrivo dall'Elche (Segunda Division spagnola), dove nella stagione in corso ha messo insieme 22 presenze segnando una rete, si è presentato intorno alle 8.30 di mercoledì 29 gennaio alla clinica Villa Stuart di Roma in tenuta sportiva (giubbotto e felpa) per sostenere gli esami di rito prima di diventare ufficialmente un giocatore giallorosso. Ad attendere Villar qualche tifoso, che gli ha chiesto un selfie, concesso con il sorriso dallo spagnolo. Fonseca lo ha studiato a più riprese attraverso diversi video e ha scelto di puntare sul classe 1998, centrocampista centrale che sostituirà in rosa Amadou Diawara, destinato a un lungo stop dopo l'infortunio rimediato la scorsa settimana in Coppa Italia contro la Juve. Dopo le visite mediche, ultimo step prima di iniziare la sua avventura con la Roma, Villar svolgerà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra a Trigoria.