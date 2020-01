6/13

BOJAN KRKIC. Nella stagione 2011-12 cominciò l'era americana della Roma. In panchina arrivò Luis Enrique che si portò con sé due giocatori dalla Spagna. Il primo fu l'attaccante classe '90, acquistato dal Barcellona per 12 milioni con diritto di recompra a favore dei blaugrana. Dopo aver incantato al Camp Nou a suon di gol e assist, il talento iberico si rivelò un flop in Italia: segnò 7 gol in 37 presenze stagionali. Dopo un anno passò in prestito al Milan e poi fece ritorno nella città catalana