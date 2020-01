Lazio, accordo per Giroud ma l'Inter rilancia: è duello di calciomercato

Sono momenti di grande fermento, attorno al futuro di Olivier Giroud. Oltre al forte pressing della Lazio, nel pomeriggio di giovedì c'è stato anche il ritorno dell'Inter che potrebbe dare vita a un derby italiano in queste ultime ore di calciomercato. Vincenzo Morabito, Matteo Materazzi e Luca Antonini sono i tre intermediari in Italia che stanno curando la trattativa Giroud insieme all'agente del francese Michael Manuello: anche giovedì hanno parlato con la Lazio, che negli ultimi giorni ha fatto degli sforzi importanti raggiungendo l'accordo economico sia con l'attaccante che con il Chelsea. Il club inglese tuttavia non ha ancora dato il via libera alla cessione di Giroud, perché vorrebbe prima trovare un sostituto. Nelle ultime ore anche i nerazzurri hanno ripreso i contatti con l'entourage del giocatore, ma Giroud ha apprezzato molto il pressing della Lazio rispetto alle mosse dell'Inter, che si era fatta momentaneamente da parte prima di tornare su di lui. Quindi, nonostante il feeling con Conte, il francese potrebbe dare priorità ai biancocelesti. Ore decisive, con l'attaccante che sta valutando anche di non presentarsi all'allenamento del Chelsea di domani per forzare la cessione. Giroud vuole l'Europeo e ha bisogno di giocare.