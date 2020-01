Nonostante i diversi acquisti, la dirigenza nerazzurra non esclude l’arrivo di un attaccante per evitare emergenze. Un colpo a basso prezzo da piazzare nelle ultime ore di mercato: il primo nome è quello di Goran Pandev

Poche ore alla fine del calciomercato invernale e nonostante l’arrivo di Christian Eriksen, l’Inter non ha ancora chiuso i battenti. Resta infatti possibile l’acquisto di un attaccante per evitare possibili emergenze. Per questo la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un colpo low cost e in tal senso il primo nome è quello di Goran Pandev, attaccante del Genoa. Si tratterebbe di un ritorno, perché il macedone è stato tra gli eroi del Triplete del 2010 e nelle prossime ore si capirà la fattibilità dell’operazione.

Pandev e l’Inter

La storia tra Pandev e l’Inter comincia nel 2001, quando i nerazzurri lo acquistano per rinforzare la primavera senza mai farlo scendere in campo con la prima squadra. Poi nel gennaio 2010 il macedone passò ai nerazzurri con cui vinse tutto. Rimase anche la stagione successiva, prima di passare al Napoli. È al Genoa dal 2015 e dopo quattro anni e mezzo potrebbe tornare all’Inter, ancora una volta.