Gol, assist e amore per la famiglia: chi è Matias Vina, il terzino in arrivo al Milan

"Se dimentichiamo da dove veniamo, non sappiamo dove stiamo andando". La frase che appare in cima al suo profilo Instagram è il biglietto da visita ideale per conoscere Matias Viña, profilo individuato dal Milan per sostituire sulla fascia sinistra Ricardo Rodriguez, diretto al PSV in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Per prendere il posto dello svizzero il club rossonero ha studiato questo laterale nato in Uruguay a Empalme Olmos, paesino di 3600 abitanti, il 9 novembre 1997, da una famiglia di origini italiane che nel 2019 ha esordito con la Nazionale maggiore, due anni dopo aver trionfato nel Sudamericano U-20 in Ecuador con la Celeste. Consapevole delle radici, voglioso di disegnare il futuro palla al piede e a testa alta. Come la sua corsa in campo, in grado di stregare Boban e Maldini. Non a caso, un mese fa è stato premiato come miglior giocatore del campionato uruguaiano.