La storia: Bruno Fernandes, dal Novara al Manchester United

La camera 111 del convitto di Novarello, una quadrupla che condivideva con i compagni

A Novarello divide una stanza dell’albergo, inizialmente la 111, con altri tre compagni e, quando non ci si allena, si passa il tempo tra il ping pong e interminabili sessioni alla Playstation. Un po’ come in collegio, con l’aggiunta non da poco della console, comunque sempre in compagnia, il modo migliore per imparare in fretta, l’italiano. Cosa che farà in poche settimane. È Il calcio, però, il primo pensiero: il punto di riferimento non Cristiano Ronaldo, ma Joao Moutinho, che, secondo spoiler, troverà come avversario nel suo esordio in Premier contro il Wolverhampton. Già la Premier, il suo sogno, da sempre.