La semifinale di andata di Coppa Italia da affrontare nel migliore dei modi e il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Questi gli argomenti trattati dal direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, alla vigilia del match di San Siro contro la Juventus: "Questa è una partita importante, di grande tradizione e che si gioca davanti a un pubblico meraviglioso. La Coppa Italia è una competizione che ci interessa – ha detto il dirigente rossonero ai microfoni di Rai Sport – e non solo perché garantisce una qualificazione in Europa, teniamo molto a questo trofeo. Vogliamo la finale, sappiamo che questa semifinale si gioca in due atti e stasera dobbiamo fare una buona prestazione, in linea con quella del derby ma con un risultato diverso. Anche il campionato, comunque, è ancora molto lungo. Siamo in rimonta e vogliamo proseguire così. Il futuro di Ibra? Zlatan sta facendo cose straordinarie. Sarà una sua valutazione, vedrà come si sente e come vuole proseguire. Noi siamo felici di averlo perché è un campione e fa sempre la differenza".