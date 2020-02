Ibra, Donnarumma e Bonaventura

Futuro, futuro, futuro. Dall’argomento, quando c’è Raiola di fronte, non si scappa. Soprattutto quando molti dei suoi assistiti hanno una situazione contrattuale da sistemare. Come Ibrahimovic, il cui legame col Milan, cuore a parte, scade a giugno: "E' possibile che Ibrahimovic rinnovi con il Milan? C'è un mezzo progetto, però penso che deciderà solo a fine stagione. Adesso è in prova (scerza, ndr). Io consiglio di andare avanti se si diverte e fermarsi se non si diverte più. Per ora si sta divertendo, si vede dallo spirito, ha dato un altro tipo di mentalità ai compagni. E' felice? Come fa a non esserlo con un procuratore del genere".

Altro capitolo quello legato a Donnarumma, che a luglio del 2017, dopo una trattativa molto chiacchierata, aveva rinnovato il proprio contratto col Milan fino al 2021, e dunque non ha l’urgenza di definire il proprio futuro. Anche se nel parlare del portiere della Nazionale, come spesso gli capita, Raiola decide di partire con una provocazione: "Era la scelta giusta rinnovare nel 2017? No, in quel momento non era la scelta giusta. Era la scelta del cuore, però. E quando fai la scelta del cuore alla fine scegli bene. Ognuno ha il suo legame e lui ce l’ha col Milan. Ha fatto bene perché lui è felice anche se io in quel momento lì pensavo fosse meglio aspettare di capire cosa voleva fare la società. Nella vita si impara guardando indietro e si vive guardando avanti. Il mio lavoro è semplice, guardo al bene dei miei giocatori. Se stai con un club che può fare certe cose allora rimani, se pensi che non possa farlo allora non rimani. Non abbiamo ancora capito su questo. Però di Donnarumma ora non voglio parlare. Lui ha un contratto di due anni, c'è tutto il tempo per valutare".

Infine, restando in campo rossonero, è la volta di Bonaventura, in scadenza a giugno e molto lontano da un rinnovo, come lo stesso Raiola lascia capire: “Certe cose arrivano alla fine, vediamo stiamo parlando, aspettiamo un altro po’. Forse prenderemo altre strade, non si sa ancora, ma anche il club deve prima capire cosa fare: forse c’è qualcuno che lo vuole far rinnovare e qualcun altro che non vuole”