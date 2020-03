1/27 ©LaPresse

Il 2006 ci riporta al terzo anno di vita di Transfermarkt, sito specializzato nella valutazione di mercato dei giocatori. Come emerso nelle prime due edizioni, la Serie A si conferma la lega più rappresentata e mantiene in linea i propri rappresentanti nella top 25: ben 10, uno in meno del 2005 ma uno in più del "debutto" nel 2004. Quattro i club italiani presenti capitanati dalla Juventus (quattro protagonisti) davanti a Milan, Inter e Roma. Interessante il parallelo con l’attualità: oggi, tra i 25 calciatori più costosi al mondo secondo Transfermarkt, Paulo Dybala (22°) è l’unico iscritto del nostro campionato



Risaliamo quindi la classifica completa arrivando anche alla top 11 ruolo per ruolo





