Altro tuffo nel passato per il portale Transfermarkt, che ha svelato i giocatori col valore di mercato più alto nel 2005. Ancora tantissima Serie A sia nella top 11 per ruolo che nella lista dei primi venticinque calciatori. Sempre prezzi profondamente diversi rispetto a quelli del presente, dove il primo in classifica del tempo, oggi, sarebbe al 97° posto nella graduatoria mondiale. E al quarto posto una futura meteora del calcio italiano

CORONAVIRUS, LE NEWS IN DIRETTA