Momento amarcord per Transfermarkt, che ha voluto ricordare la lista dei 25 giocatori con l'ormai celebre "valore di mercato" più alto nel lontano 2004. Primo posto per la Serie A con nove rappresentanti (Milan e Juve le più gettonate), seguivano Liga (7) e Premier (6). Un solo calciatore è ancora in attività. Risaliamo la classifica completa fino al podio, occupato da un giocatore che - al tempo - valeva ben 50 milioni. Stando all'ultimo aggiornamento delle valutazioni di marzo 2020 (e al netto di quanto siano cambiati i prezzi nel corso del tempo) oggi sarebbe 97° nella classifica mondiale.

