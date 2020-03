Dopo quasi due stagioni di stop, Obafemi Martins prepara il ritorno in campo: a 35 anni e mezzo l'ex attaccante dell'Inter è pronto a vivere un'altra sfida. Che rappresenta un ritorno al passato. Il centravanti nigeriano ha infatti trovato un accordo con lo Shanghai Shenhua, club cinese che ha rappresentato l'ultima società per la quale "Oba Oba" ha giocato prima di restare senza squadra a metà 2018. Come raccontato sui social da Titan Sports, Martins è già atterrato nelle scorse ore a Shangai per firmare il suo nuovo contratto. Immortalato con tanto di mascherina all'arrivo in aeroporto, l'attaccante è pronto ad avviare gli allenamenti in vista della Chinese Super League che potrebbe riprendere nelle prossime settimane dopo l'emergenza Covid-19, virus che negli scorsi giorni ha colpito il centrocampista belga Marouane Fellaini dello Shandong Luneng. In rosa sostituirà il connazionale Odion Ighalo, passato in prestito al Manchester United nello scorso gennaio, e troverà Stephan El Shaarawy, in prestito dalla Roma ma intenzionato a lasciare il club.

Martins-Shangai, si riparte dalle 32 reti in due anni

Per Martins quello a Shangai è un ritorno al passato dopo le 32 reti messe a segno in 59 partite giocate tra il 2016 e il 2018. Quattro anni fa in Cina l'ex, tra le altre, di Newcastle, Wolfsburg e Rubin Kazan, era arrivato dai Seattle Sounders per una cifra pari a 2 milioni e 700mila euro. Nel biennio con lo Shanghai Shenhua si ricordano le sue reti, decisive per la vittoria della Coppa di Cina da parte del club, e una tripletta contro l'Hebei nel 2018. Una storia che ora l'attaccante nigeriano potrebbe riscrivere, ripartendo dall'ultima maglia indossata in carriera.