Le parole di Moratti

Quello di Messi all'Inter è sempre stato un sogno dei tanti tifosi nerazzurri e di uno in particolare, quel Massimo Moratti che non ha mai smesso di corteggiarlo e che nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sé con alcune frasi, poi corrette, che lasciavano presagire a una precisa volontà dell'Inter di provare a prendere l'argentino: "Io credo che Messi sia un sogno niente affatto proibito per l'Inter in questo momento - aveva detto Moratti intervenuto in un’intervista a Radio anch'io sport, trasmissione di Rai Radio 1 -. Forse non lo era neanche prima della disgrazia del coronavirus: è a fine contratto e penso che ci sia certamente uno sforzo della società per cercare di portarlo a Milano. In questa situazione le carte sono state sparigliate, non so se in positivo o in negativo". Il giorno dopo queste parole, però, lo stesso Moratti aveva corretto il tiro parlando della trattativa per Messi come di un suo sogno e non di una cosa che si sarebbe potuta concretizzare.

La cauzione di Ronaldinho



Sempre sulla propria 'storia' Instagram, Leo Messi ha smentito anche un'altra indiscrezione lanciata da TNT Sports sulla possibile fonte del pagamento della cauzione di Ronaldinho - che ha recentemente lasciato il carcere in Paraguay ottenendo di scontare il resto della pena gli arresti domiciliari. Anche in questo caso l'argentino ha smentito scrivendo "menzogna numero due".