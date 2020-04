Una nuvola in arrivo dal Messico, a minacciare le prove di intesa a lungo termine tra l'Inter e Lautaro Martinez. "Che l'attaccante vada al Barcellona? È una grande possibilità": chi parla è Sergio Zarate, fratello maggiore di Mauro, ex nerazzurro e biancoceleste, e di Rolando, socio in affari dell'agente di Lautaro Beto Yaque. "Stiamo parlando di un grandissimo giocatore", le dichiarazioni di Zarate senior a Fox Sports Mexico. "È Lautaro a decidere il suo futuro. Ed essendoci lì Leo Messi, rispetto ad altre destinazioni c'è qualche chance in più che lui scelga di andare dal più grande di tutti. L'Inter può cercare di trattenerlo quanto vuole, ma alla fine vincono le leggi del mercato. Come sempre. E questi 'mostri d'Europa' (il Barça, ndr), quando vogliono un giocatore se lo prendono".

Le parole di Zanetti e Beto Yaque

Solo nella giornata di sabato il vicepresidente dell'Inter era stato chiaro: "Abbiamo creduto in Lautaro sin dall'inizio. Lo vedo felice, si identifica nei nostri colori e il suo futuro è qui". Così, dopo la disorientante rivelazione di Zarate, ci ha pensato Beto Yaque a precisare ai microfoni di Mundo Deportivo: "Sergio non è l'agente del giocatore né ha alcun rapporto di collaborazione con la società che ne cura gli interessi", a cui capo ci sarebbe appunto lo stesso Yaque con la partecipazione di Rolando Zarate. "È una persona da anni vicina a Lautaro e al suo percorso, ma non sta parlando per lui". La telenevola di mercato continua: per assicurarsi le prestazioni di Martinez l'Inter ha fissato una clausola da 111 milioni da esercitare entro il prossimo 15 luglio.