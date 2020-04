Kouame a Calciomercato-L'Originale: "Inter? Nessun rimpianto, non era il momento"

Christian Kouamé è fermo da novembre a causa della rottura del legamento crociato, questa sospensione gli ha permesso di recuperare con maggiore calma e ora l'ivoriano è pronto per tornare in campo alla ripresa del campionato. Lo farà con la Fiorentina, dopo un ottimo inizio di stagione al Genoa. A 23 anni l'occasione viola, dopo che nel 2016 era stato in orbita Inter. In nerazzurro ha vinto una Coppa Italia Primavera, ma nella stagione successiva è ripartito dalla Serie B senza mai avere un'opportunità in prima squadra: "Non era il momento. Prima di andare al Cittadella aspettavo la chiamata dell'Inter perché volevo tornare lì, ma non è andata così. Poi sono venuto a sapere che l'Inter mi ha ricercato quando il presidente del Prato aveva dato la parola al Cittadella. Ma non ho rimpianti: se fossi andato lì sarei stato contento, ora però sono alla Fiorentina e non è detto che se fossi passato subito per l'Inter sarebbe andata bene", le parole a L'Originale.

"Commisso mi ha impressionato. Iachini, sono pronto!"



Kouamé a gennaio è passato alla Fiorentina e attende di esordire in viola: "Quando sono andato a Milano per le visite mediche ho incontrato Joe Barone, prima di parlare con lui mi ha detto che mi voleva salutare il presidente. Mi ha fatto una buona impressione, è uno che c'è sempre, anche in questa situazione mi ha chiamato per chiedermi cosa stavo facendo e se mi stavo allenando. Gli ho detto che ero al 70% e si è messo a ridere. Ho parlato anche con Iachini, sono nato pronto e quando mi dà l'ok scendo in campo". Poi un salto indietro con i ricordi: "Quando mi hanno proposto di venire in Italia non ci credevo, poi mi hanno dato il visto e ho iniziato a crederci. Il trasferimento in Inghilterra sfumato a causa dell'infortunio? Dovevo andare in Marocco per poi trasferirmi in Egitto per giocare con la Nazionale, c'era un osservatore del Crystal Palace che mi era venuto a vedere nella partita contro l'Udinese. Il mio idolo è Drogba, ma non ho mai avuto il piacere di incontrarlo".