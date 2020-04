Lautaro-Barça, contropartite all'Inter tra i nodi

Lautaro Martinez è uno dei grandi obiettivi per l'attacco del Barcellona. L'interesse dei blaugrana nei confronti dell'argentino va avanti ormai da tempo e, dopo la grande stagione disputata dal classe 1997 con l'Inter di Antonio Conte, il club spagnolo vuole accelerare per portare 'El Toro' in Liga. Il prezzo c'è: 111 milioni di euro della clausola presente nel contratto che lega il calciatore ai nerazzurri, da pagare in un'unica tranche. Una cifra e delle condizioni abbastanza onerose e non praticabili anche per un club importante come il Barcellona. Ecco perché i blaugrana si stanno muovendo per trovare delle soluzioni alternative, in modo da non essere obbligati a pagare 111 milioni subito per Lautaro Martinez. Il Barcellona sarebbe disposto anche a valutare di più l'attaccante argentino, ma abbattendo i costi con l'inserimento di qualche contropartita.

Il problema, al momento, è proprio questo. Finora le contropartite valutate non soddisfano: qualcuna per questioni tecniche, ritenendosi l'Inter coperta in determinati ruoli, qualcuna per questione di incastri economici che poi sono alla base dell'operazione, qualcun'altra perché alcuni calciatori non gradiscono il trasferimento in Italia. I nerazzurri, ovviamente, non hanno fretta. Il Barcellona, invece, vuole dare l'accelerata alla trattativa ma ora c'è da sciogliere questo nodo legato alle contropartite.