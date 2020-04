L'acquisto più costoso di sempre nella storia della Roma , prelevato dalla Samp per 42 milioni di euro nell'estate del 2017 , dopo un'accesa asta con Juventus, Inter, Napoli e Psg fino all'arrivo nella Capitale. Una storia ormai ai titoli di coda. Con la Bundesliga che potrebbe ripartire e Patrick Schick verso il conto alla rovescia per rimanere definitivamente in Germania . Rilanciato da un gol ogni 129' e un accordo che arriverà presto a titolo definitivo, senza sconti da parte della Roma rispetto ai circa 30 milioni previsti per il riscatto .

Oltre a Schick, c'è un'intera squadra in uscita. Chi è già in prestito come Nzonzi, Florenzi, Gonalons, Olsen e Karsdorp che non rientrano più nei piani di Fonseca o chi sarà sacrificato per alleggerire il monte ingaggi: come Pastore, Fazio o Juan Jesus. Più Kalinic a fine prestito. Uscite necessarie per blindare Lorenzo Pellegrini e Zaniolo, ma anche provare a tenere nel futuro Smalling e Mkitaryan. In una Roma che ha cercato di valorizzare Schick ma poi si è arresa, senza rimpianti, all"umore alterno del suo talento. In grado di tornare però protagonista in Germania, come ai tempi della Samp.