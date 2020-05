Vidal all'Inter? Forse, ma a Miami. Il centrocampista del Barcellona, che è stato trattato dai nerazzurri nelle ultime sessioni di calciomercato, si è reso protagonista di una gaffe social che ha fatto nascere ipotesi e indiscrezioni sul suo futuro. Il cileno, infatti, ha condiviso sulle proprie stories di Instagram un sondaggio creato da Telemundo Deportes, che si basava su una domanda molto semplice: "Vidal sarà la bomba della MLS?". A fare da contorno una sua foto con la maglia blaugrana e, sullo sfondo, lo stemma dell'Inter Miami, squadra alla sua prima stagione nella massima serie di calcio americano e che ha come presidente David Beckham. Tra l'altro, ironia della sorte, il club statunitense si era trovato coinvolto negli scorsi mesi in una disputa legale proprio con l'Inter, che nel 2014 aveva chiesto all'organo competente negli Stati Uniti di registrare il proprio nome come marchio esclusivo. La squadra di Beckham, però, si era rifiutata di cambiare la propria denominazione, sostenendo che 'Inter' fosse un termine generico utilizzato anche da altre società nel mondo e non un marchio registrato. Dalle aule di tribunale al... calciomercato. Chissà che Vidal non diventi presto un obiettivo comune.

Difficoltà

L'Inter Miami, alla sua prima partecipazione nella MLS, si è dovuta fermare come tutti a causa del Coronavirus. La stagione non era iniziata nel migliore dei modi, con due sconfitte nelle prime due giornate di campionato (entrambe per 2-1, prima contro I Los Angeles FC e poi con il D.C. United). Vidal potrebbe essere il primo grande nome per il club, che ad oggi ha una rosa priva di star ma che non ha nessuna intenzione di fermare la propria crescita.