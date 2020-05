Christian Eriksen vuole prendersi l’Inter e lo ha ribadito chiaramente nel domanda e risposta con il portale danese DR. "Il mio obiettivo è giocare con regolarità con i nerazzurri, non è vero che devo andar via. Amo giocare a calcio e quella sarà la mia motivazione. Il mio ruolo? Dove c’è la palla" ha detto il centrocampista. Che poi ha parlato degli allenamenti che ha svolto in casa: "Non abbiamo ancora ripreso le sedute di squadra, per il momento lavoriamo in solitaria o su Zoom insieme al resto della squadra, facendo cyclette, pilates e forza".

Idoli d’infanzia

"I miei idoli d'infanzia sono Totti e Laudrup, mentre il miglior calciatore con cui abbia giocato è Moussa Dembélé" ha proseguito Eriksen. Sette anni in Premier League con la maglia del Tottenham, ora l’esperienza in Italia con l’Inter: "Sono ancora in contatto con qualche ex compagno. Ora non saprei dire quali sono le differenze tra i campionati, non ho ancora giocato molte partite in Serie A ma in futuro sarò più preciso".