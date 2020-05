10/13

3) NEYMAR (Psg): perdita valore -37.94* milioni di euro (-22%). Dai 175 milioni di febbraio a 103.06 milioni



*Nel caso di Neymar, il valore sottratto a quello di febbraio non è dato dalla media dei due scenari, ma dal solo scenario numero 1: quello del nuovo valore del cartellino in caso di stop definitivo ai campionati (come è già stato ufficializzato per la Ligue1)