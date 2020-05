10/14

GIUSEPPE GALDERISI - "Nanu" fu il capocannoniere di quel Verona con 11 gol. Velocità, movimenti agili, elevazione. E rapace d'area di rigore. Inizierà la sua carriera in panchina nel 1999 in America coi New England Revolution (dove aveva smesso come calciatore). Cambierà oltre 15 squadre. Oggi è alla guida della Vis Pesaro in Serie C, con cui era 15° in classifica prima dello stop ai campionati.