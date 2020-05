La Bundesliga è stato il primo grande campionato europeo a ripartire, in Germania si può quindi parlare di calcio giocato ma anche di mercato. In casa Borussia Dortmund c'è grande abbondanza in avanti e, al termine di questa stagione, il primo ad andare via sarà Mario Götze. Il tedesco era tornato nel 2016 dopo le tre stagioni al Bayern Monaco ed è in scadenza di contratto, ma non rinnoverà. Una notizia confermata anche da Michael Zorc: "Termineremo il nostro rapporto con Mario Götze in estate – le parole del ds del Borussia Dortmund a Sky Sport DE - È una decisione congiunta dopo una conversazione serena. Mario è davvero un bravo ragazzo. Quale sarà il suo futuro? Cercherà una uova squadra, magari anche all'estero".