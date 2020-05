Il Consiglio Federale ha introdotto due importanti novità che entreranno temporaneamente in vigore in vista della prossima sessione di calciomercato. A partire dall'1 giugno prossimo e fino al 31 agosto, saranno infatti consentiti accordi preliminari tra club e calciatori. In questo periodo di tempo saranno, dunque, consentite le trattative tra club appartenenti allo stesso campionato, con le eventuali operazioni concluse che diventeranno effettive a partire dall'1 settembre 2020, con l'inizio della nuova stagione sportiva. Si apre in questo modo alla possibilità di accordarsi tra club e calciatori anche a campionato in corso, dal momento che, in caso di ripresa, la Serie A tra l'1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020 sarà in pieno svolgimento. Il Consiglio Federale ha anche temporaneamente modificato la data entro la quale sarà consentito richiedere il tesseramento dei cosiddetti "Giovani di Serie". Si potrà infatti richiedere il tesseramento dei calciatori, che raggiunto il 14° anno di età acquisiranno la qualifica di "Giovani di Serie", fino al 31 luglio 2020.

Accordi preliminari

"Richiamata la normativa di cui all’art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia".

Tesseramento "giovani di serie"

"In deroga a quanto previsto nel C.U. 117/A del 16 maggio 2019, il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto fino a venerdì 31 Luglio 2020. La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento".