8 gol e 4 assist in 24 presenze in campionato, ma soprattutto corsa, dribbling, qualità e giocate che hanno attirato l’attenzione delle big (non solo italiane), su tutte il Napoli che da tempo lo ha messo tra i desideri per il prossimo mercato. Il futuro di Jeremie Boga, esterno offensivo sinistro classe 1997, sarà ancora al Sassuolo o almeno questo è quanto affermato dall’Ad del club neroverde Giovanni Carnevali, ospite della Domenica Sportiva su Rai 2: "Boga è cresciuto molto e sotto questo aspetto dobbiamo dare merito al nostro allenatore De Zerbi che in un anno è riuscito a farlo esprimere ad alti livelli. È richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno".

"L'Inter riscatterà Sensi. Tante richieste per Locatelli e Berardi"

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Stefano Sensi, centrocampista che la scorsa estate ha lasciato il Sassuolo per trasferirsi all’Inter con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: "Non credo che l’Inter sia in difficoltà, anzi credo che il club nerazzurro farà manovre importanti. Conosco Marotta, avrà le idee chiare su quello che sarà il programma del prossimo anno. Stiamo parlando, credo che si troverà l'accordo perché Sensi sia nerazzurro anche nella prossima stagione", ha aggiunto Carnevali. Che ha parlato del futuro di altri due gioiellini del Sassuolo, Berardi e Locatelli: "Manuel è richiesto da vari club, così come Berardi ogni anno sono molto cercati: noi cerchiamo di fare una cessione all'anno per esigenze di bilancio, ma la volontà è sempre mantenere la Serie A che per noi rappresenta un risultato straordinario", ha concluso Carnevali.